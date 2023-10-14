Привычка, которая поможет дольше оставаться сытым во время диеты
Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал в беседе с Vogue о вечерней привычке, которая позволяет надолго сохранить чувство сытости. Это особенно полезно для тех, кто сидит на диете и хочет похудеть.
По словам диетолога, речь касается социального аспекта приёма пищи: нужно есть в кругу семьи или друзей.
Общаться — это хорошо: наслаждайтесь едой, сидите за столом и болтайте. Это важная часть здорового питания, которая помогает вам наслаждаться едой и есть медленнее, увеличивая чувство сытости.
Совместные трапезы с большим количеством людей также типичны для средиземноморского образа жизни, добавляет диетолог. Такая диета помогает сбросить вес, нормализовать показатели кровяного давления и уровень сахара в крови.
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