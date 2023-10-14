Диетолог рассказала о неожиданной пользе пельменей

Доктор медицинских наук, терапевт и диетолог Маргарита Королёва рассказала о неожиданной пользе пельменей.

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В интервью телеканалу «Москва 24» она заявила, что этот любимый многими продукт содержат белок и полезные жиры, помогающие поддерживать жизненные процессы в организме.

По словам специалиста, пельмени отлично насыщают, и дают энергию, а белок содержащийся в них, на достаточно долгое время поддерживает чувство сытости, являясь источником полезных молекул для построения и обновления тканей в нашем организме.

«В составе пельменей имеются полезные жиры, – добавила Королёва. – Они крайне необходимы в нашем питании. Каждый из жировых компонентов находит себе применение, потому что наш организм постоянно работает и расходует все молекулярные материалы».

Вместе с тем диетолог рекомендуется включать в свой рацион питания домашние пельмени, а не купленным в магазине.

«Хозяйка может со своей любовью положить в состав пельменей исключительно полезные компоненты, хорошее, качественное мясо. Теста в продукте должно быть, как можно меньше, приоритетом всё-таки здесь должен быть фарш», – резюмировала доктор медицинских наук.