Эксперт объяснила, сколько белка должно быть в рационе

Ведущий консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной Роспотребнадзора Марина Кустова объяснила, что белок необходим организму практически для всех функций. Белок коллаген является основной составляющей соединительной, костной и хрящевой ткани; сокращение мышц происходит благодаря белкам миозину, актину и актомиозину. Белки участвуют в транспорте веществ, в работе гормонов, выполняют защитные функции.

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Восполнить белки и аминокислоты, которые необходимы организму для нормального функционирования можно только с пищей.

Получить необходимое количество аминокислот проще всего при употреблении животных белков: мяса говядины, птицы, яиц, рыбы и молочных продуктов. Среди растительных источников белка можно кушать продукты из сои, гречки, киноа, орехи и другие бобовые.