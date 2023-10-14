Эксперт объяснила, сколько белка должно быть в рационе
Ведущий консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной Роспотребнадзора Марина Кустова объяснила, что белок необходим организму практически для всех функций. Белок коллаген является основной составляющей соединительной, костной и хрящевой ткани; сокращение мышц происходит благодаря белкам миозину, актину и актомиозину. Белки участвуют в транспорте веществ, в работе гормонов, выполняют защитные функции.
Восполнить белки и аминокислоты, которые необходимы организму для нормального функционирования можно только с пищей.
Получить необходимое количество аминокислот проще всего при употреблении животных белков: мяса говядины, птицы, яиц, рыбы и молочных продуктов. Среди растительных источников белка можно кушать продукты из сои, гречки, киноа, орехи и другие бобовые.
В рационе здорового человека белковая пища должна составлять не менее 10-15% белков, количество красного мяса не должно превышать 500 г в неделю, а продукты из переработанных мясных продуктов следует исключить или минимизировать. Дважды в неделю эксперт рекомендует включать в рацион рыбу и съедать 30 г орехов ежедневно. Ранее специалисты по питанию дали советы по поддержанию организма в нормальном состоянии.