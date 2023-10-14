Омега-3: продукты, богатые жирными кислотами

Омега-3 жирные кислоты поддерживают важнейшие функции организма. Они укрепляют иммунитет, способствуют нормальному функционированию нервной системы.

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В рационе большинства людей на сегодняшний день наблюдается нехватка этих жирных кислот, хотя компенсировать это возможно всего лишь с помощью включения в меню нескольких вполне доступных продуктов:

Льняное масло

В 100 граммах этого масла содержится 53 368 г омега-3. А также омега-6 и омега-9, витамин Е (последний чрезвычайно необходим коже и волосам).

Печень трески

В ней больше омега-3 жирных кислот, чем в большинстве сортов красной и белой рыбы — на 100 г приходится 16,51 г. Но не нужно забывать, что печень трески довольно калорийна — есть её в больших количествах не рекомендуется.

Грецкий орех

Это орех-чемпион по содержанию омега-3: чуть более 9 г. на 100 г. продукта. Помимо этого грецкий орех богат сразу несколькими жизненно важными микроэлементами — калием, кальцием, фосфором, железом. Однако, несмотря на эти достоинства, грецкий орех (как и любой другой) имеет одно свойство, с учётом которого к продукту нужно относиться с осторожностью и чувством меры — это очень тяжёлая пища. Чрезмерное употребление орехов даёт сильную нагрузку на печень и желудок. Оптимальное количество грецких орехов в день без вреда для здоровья — 5-6 штук.

Семга

Эта рыба очень полезна не только благодаря содержанию в ней омеги-3 (2,684 г. на 100 г.) но и из-за наличия в составе селена, множества полезных белков. Всё это позволяет организму усваивать сёмгу на 98%. Её периодическое употребление способствует усилению стрессоустойчивости, концентрации внимания.