В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить продукты
Эксперты проекта Роспотребнадзора "Санпросвет" напомнили, самая главная причина испорченных продуктов - бактерии. Активный рост большинства патогенных бактерий происходит при благоприятной для них температуре – выше 20 градусов.
Поэтому нельзя скоропортящиеся продукты оставлять при комнатной температуре больше 2 часов. Если вы не использовали в пищу сразу, лучше храните ее в холодильнике, перед этим упаковав в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
А вот блюда, которые вы приготовили дома, необходимо всегда хранить в холодильнике, используя правила для продукции общественного питания.
Мясо, рыба может пролежать в закрытом контейнере и оставаться безопасными не более суток. Исключение до 48 часов можно сделать только для тех продуктов, которые были тщательно термически обработаны.