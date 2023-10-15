В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить продукты

Эксперты проекта Роспотребнадзора "Санпросвет" напомнили, самая главная причина испорченных продуктов - бактерии. Активный рост большинства патогенных бактерий происходит при благоприятной для них температуре – выше 20 градусов.

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Поэтому нельзя скоропортящиеся продукты оставлять при комнатной температуре больше 2 часов. Если вы не использовали в пищу сразу, лучше храните ее в холодильнике, перед этим упаковав в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

А вот блюда, которые вы приготовили дома, необходимо всегда хранить в холодильнике, используя правила для продукции общественного питания.