Осенний и манящий: готовим нежный тыквенный кекс
Осень — пора посиделок у камина за семейным чаепитием, пора нежной выпечки с сезонными овощами фруктами.
Предлагаем рецепт ароматного кекса с тыквой — это красиво и очень вкусно.
Eva.ru
Ингредиенты:
- 70 гр молотой овсянки
- 20 гр кокосовой стружки
- 130 гр пшеничной ц/з муки
- 10 гр разрыхлителя
- Щепотка соли
- 80-90 гр кокосового сахара
- 1/4 ч.л. куркумы
- 1/4 ч.л. корицы
- 170 гр запеченной тыквы
- 170 гр растительного молока (овсяного или миндального)
- 40 гр масла виноградной косточки
- 30 гр грецких орехов
- 40 гр кураги
Процесс приготовления:
- Отдельно смешать сухие ингредиенты.
- В блендере взбить тыкву с молоком. Добавить растительное масло, перелить к сухим ингредиентам и замесить тесто.
- Грецкие орехи и курагу нарезать, добавить в тесто и хорошо перемешать.
- Разогреть духовку до 175C.
- Подготовить форму, смазать ее кокосовым маслом.
- Переложить тесто в форму и выпекать 45-60 минут до готовности.
- Дать кексу полностью остыть и только после этого достать из формы.
- Готовый кекс полить карамелью или шоколадом и украсить орешкам.