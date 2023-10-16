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Осенний и манящий: готовим нежный тыквенный кекс

Осень — пора посиделок у камина за семейным чаепитием, пора нежной выпечки с сезонными овощами фруктами.

Осенний и манящий: готовим нежный тыквенный кекс
© Eva.ru

Предлагаем рецепт ароматного кекса с тыквой — это красиво и очень вкусно.

Eva.ru
Ингредиенты:
  • 70 гр молотой овсянки
  • 20 гр кокосовой стружки
  • 130 гр пшеничной ц/з муки
  • 10 гр разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 80-90 гр кокосового сахара
  • 1/4 ч.л. куркумы
  • 1/4 ч.л. корицы
  • 170 гр запеченной тыквы
  • 170 гр растительного молока (овсяного или миндального)
  • 40 гр масла виноградной косточки
  • 30 гр грецких орехов
  • 40 гр кураги

Процесс приготовления:

  1. Отдельно смешать сухие ингредиенты.
  2. В блендере взбить тыкву с молоком. Добавить растительное масло, перелить к сухим ингредиентам и замесить тесто.
  3. Грецкие орехи и курагу нарезать, добавить в тесто и хорошо перемешать.
  4. Разогреть духовку до 175C.
  5. Подготовить форму, смазать ее кокосовым маслом.
  6. Переложить тесто в форму и выпекать 45-60 минут до готовности.
  7. Дать кексу полностью остыть и только после этого достать из формы.
  8. Готовый кекс полить карамелью или шоколадом и украсить орешкам.