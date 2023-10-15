Как нужно питаться осенью

Специалисты подготовили 9 советов, касаемых осеннего рациона.

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1. Первое, что рекомендуют сотрудники Роспотребнадзора осенью, это использование в рационе сезонных овощей: брюкву, репу, тыкву, пастернак, айву, свёклу, виноград, яблоки, капусту и хурму. По мнению специалистов, именно сезонные овощи и фрукты будут держать вас в тонусе и обогатят организм витаминами и антиоксидантами

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2. Пейте больше воды. Достаточное потребление воды важно в любое время года, она помогает выводить из организма токсины, нормализует обменные процессы, улучшает пищеварение. Можно добавлять в воду мяту, имбирь, сок цитрусовых. А вот от частого потребления крепкого чая и кофе в межсезонье стоит отказаться, эти напитки обезвоживают организм.

3. Употребляйте цитрусовые. Они не только богаты на витамин С, но и содержат много фитонцидов. Это биологически активные компоненты, которые помогают организму справляться с бактериями, а значит, легче пережить сезон простуд.

4. Налегайте на полезные жиры. Все виды растительных масел, орехи, жирная рыба, авокадо дают организму энергию, повышают иммунитет. Грецкий, миндаль, кешью, арахис, фундук и фисташки это не только источники белка и незаменимых жирных кислот, но и антиоксидантов и витаминов Е и В2. Их можно использовать в качестве перекуса или добавлять при приготовлении салатов, каш, выпечки. Рыба семейства лососевых содержит большое количество полезных жирных кислот. Включите в рацион форель, горбушу, семгу и лосось. Также эта рыба лидирует по сравнению с другими сезонными продуктами по содержанию витамина Д. Авокадо полезно добавлять в салаты, использовать в качестве альтернативы намазкам на хлеб промышленного изготовления.

5. Ешьте горячие супы. Грибной, морковный, сельдереевый, тыквенный, свекольный супы способствуют нормальной терморегуляции, хорошему обмену веществ, а также согревают.

6. Сыр. Твердые сорта отлично подойдут в качестве перекусов и составляющих салатов, запеканок. 200 г твердого сыра покрывает суточную потребность организма в белках, жирах и углеводах. Отмечается, что содержание белка в сырах настолько высоко, что они даже могут стать альтернативой мясу.

7. Ограничьте потребление сладкого. Найдите здоровые альтернативы неполезным продуктам — обогатите рацион медом, фруктами и сухофруктами, делайте смузи на основе бананов и яблок, запекайте тыкву с корицей и орехами, ешьте творог с изюмом и готовьте каши с замороженными ягодами.

8. Используйте лук и чеснок. Чтобы простуды обошли вас стороной включайте в ежедневное меню лук и чеснок. Они обладают противовоспалительными свойствами, являются природными антибиотиками.

9. Не забывайте про мясо. В осенние холода полезно употреблять пищу, обладающую согревающими свойствами. Стоит отдать предпочтение нежирным сортам. Готовьте их правильно — варите, запекайте, тушите, готовьте в пароварке и на гриле. Вместе с ломтиками мяса обязательно употребляйте пищу, богатую клетчаткой; овощные салаты и рагу, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, соусы с добавлением овощей, фруктов, сухофруктов. Таким образом, мясная пища не будет тяжелой для желудка и принесет только пользу.