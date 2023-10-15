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Как выбрать сыр с плесенью: в Роспотребнадзоре дали советы россиянам

При покупке сыра с плесенью в магазине стоит обратить внимание на срок годности продукта, а также на состояние упаковки. О правилах выбора деликатеса в своем телеграм-канале рассказал Роспотребнадзор.

На что обратить внимание при выборе сыра с плесенью
© Unsplash

«Следует учесть, что плесень – это гриб, поэтому существует вероятность заражения грибковыми инфекциями, если упаковка сыра была нарушена или истек срок годности», – обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Развитие болезнетворных микробов может начаться и при неправильных условиях хранения продукта. В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать целые ломтики сыра.

При рассмотрении сыра в магазине также обратите внимание на то, что плесень должна быть однородная и без видимых повреждений, пишет moslenta.ru.

Кроме того, Роспотребнадзор отметил, что употребление сыра с плесенью улучшает работу некоторых систем организма. Например, укрепляет иммунитет, так как в этом продукте содержатся активные микроорганизмы.