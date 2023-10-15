На что обратить внимание при выборе сыра с плесенью

При покупке сыра с плесенью в магазине стоит обратить внимание на срок годности продукта, а также на состояние упаковки. О правилах выбора деликатеса в своем телеграм-канале рассказал Роспотребнадзор.

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«Следует учесть, что плесень – это гриб, поэтому существует вероятность заражения грибковыми инфекциями, если упаковка сыра была нарушена или истек срок годности», – обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Развитие болезнетворных микробов может начаться и при неправильных условиях хранения продукта. В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать целые ломтики сыра.

При рассмотрении сыра в магазине также обратите внимание на то, что плесень должна быть однородная и без видимых повреждений, пишет moslenta.ru.