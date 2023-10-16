Как выбрать сыр с плесенью

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору сыра с плесенью в своем Telegram-канале, предостерегая потребителей от возможных рисков при употреблении этого продукта.

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Основной акцент сделан на состоянии упаковки сыра. В ведомстве рекомендуют тщательно осматривать продукт перед покупкой и уделять внимание целостности упаковки. Поврежденная упаковка может привести к возможности заражения грибковыми инфекциями при употреблении сыра. Также следует обращать внимание на срок годности продукта.

Также в сообщении отмечается, что условия хранения сыра с плесенью также играют важную роль. Плесень представляет собой живой организм, и неправильное хранение может способствовать размножению болезнетворных микроорганизмов. Потребители должны рассмотреть внешний вид сыра перед употреблением: “плесень должна быть однородной и не иметь повреждений”.