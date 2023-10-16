Названа польза ежедневного употребления квашеной капусты

Квашеная капуста богата полезными витаминами и микроэлементами, но употреблять ее ежедневно можно только здоровым людям.

© unsplash.com

Специалисты заявили, что ежедневное употребление квашеной капусты допустимо только в том случае, если у человека нет серьезных проблем со здоровьем. Это объясняется тем, что продукт богат белками, углеводами, жирами, кальцием, железом, магнием, фосфором, натрием, цинком, тиамином, витаминами С, К, В4, Е, В9, В6. Поэтому квашеная капуста насытит организм полезными веществами, улучшит иммунитет, заставит забыть о депрессии, омолодит кожу, укрепит волосяной покров.

Правда, полезным этот продукт будет в том случае, если употреблять ежедневно не более 100 гр. В противном случае человек рискует получить сильную аллергию, поскольку ферментированная капуста способствует выработке гистамина.