Шоколад «Аленка» стал халяльным

Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» получила первый в России халяльный сертификат от аккредитованного органа по сертификации. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество – Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь"», — отметили в ведомстве.

Документ был выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка» и «Бабаевского», другой продукции.

Процессы производства и готовые кондитерские изделия проверяли специалисты подведомственного органа по сертификации Роскачества и эксперты в области шариата. Сертификат от