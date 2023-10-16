Сколько яиц можно съесть за неделю без вреда здоровью
Если у человека нет непереносимости, то в неделю ему можно употреблять в пищу от трех до шести куриных яиц, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Увеличить количество этого продукта можно при интенсивных тренировках, добавила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
Набирающим мышечную массу людям и спортсменам можно есть больше яиц, однако важно не съедать много за один прием пищи, предупредила эксперт.
По ее словам, избыточное поступление в организм жира из состава желтка приводит к слишком высокой нагрузке на печень и может вызвать сбои в работе организма.
"Дело в том, что питание должно быть гармоничным. Оно должно быть разнообразным с целью получения всей гаммы полезных компонентов. Поэтому шести яиц в неделю вполне достаточно для того, чтобы разнообразить завтраки", – подчеркнула Королева.
Она также отметила, что яичный желток не менее полезен, чем белок. Так, в нем содержатся жирорастворимые витамины A, D, E, K, которые необходимы для регуляции белкового и жирового обмена и поддержания иммунитета. Также лецитин и холин в составе желтка важен для когнитивной функции, памяти, переработки информации и является профилактикой болезни Альцгеймера, пояснила диетолог.