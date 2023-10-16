Сколько яиц можно съесть за неделю без вреда здоровью

Если у человека нет непереносимости, то в неделю ему можно употреблять в пищу от трех до шести куриных яиц, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

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Увеличить количество этого продукта можно при интенсивных тренировках, добавила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Набирающим мышечную массу людям и спортсменам можно есть больше яиц, однако важно не съедать много за один прием пищи, предупредила эксперт.

По ее словам, избыточное поступление в организм жира из состава желтка приводит к слишком высокой нагрузке на печень и может вызвать сбои в работе организма.

"Дело в том, что питание должно быть гармоничным. Оно должно быть разнообразным с целью получения всей гаммы полезных компонентов. Поэтому шести яиц в неделю вполне достаточно для того, чтобы разнообразить завтраки", – подчеркнула Королева.