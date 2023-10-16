Шоколад и конфеты "Аленка" стали халяльными

Частично продукция кондитерской фабрики "Красный октябрь", включая шоколад и конфеты "Аленка", стала халяльной. Об этом сообщила пресс-служба Российской системы качества (Роскачество). Там указано, что кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество – халяль" сертификат халяль на часть продукции фабрики "Красный октябрь". Этот документ стал первым в РФ, который внесли в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что сертификат выдали на серийный выпуск конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", шоколад "Аленка", шоколад горький "Бабаевский" элитный и другие товары. Ранее эксперт заявила, что белый налет на шоколаде является признаком качества. По ее словам, такое явление в пищевой промышленности называют поседением. По сути, это жир, который выходит из жировой фазы изделия, объяснила она.