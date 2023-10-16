Продукты, которые поднимут настроение за 30 минут

Продукты питания, повышающие уровень серотонина, приводят к улучшению настроения. Удобно, не правда ли? При этом 95% серотонина фактически вырабатывается в кишечнике в основном из триптофана — незаменимой аминокислоты, которая поступает в организм с пищей.

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Мнение доктора медицинских наук Уинн Браун приводит портал First for Women. Врач предлагает начинать день с яиц. Их белок — хороший источник не только триптофана, но и омега-3 жирных кислот, которые облегчают «путешествие» серотонина по организму.

Наибольшее количество триптофана среди домашней птицы содержат индейка и курица.

А если вы не мясоед, попробуйте растительные продукты с высоким содержанием белка — они справятся с задачей ничуть не хуже. Подойдут соевые продукты, например тофу.