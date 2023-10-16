Какие напитки и жидкую еду можно взять с собой в термосе
Еду или напитки в термосе можно взять с собой на длительную прогулку или в поездку.
Такой вариант перекуса очень удобен. Например, в термос можно налить горячий шоколад, глинтвейн, сбитень, чай или кофе, а также компот.
Перед употреблением лучше всего будет потрясти термос, чтобы перемешать все ингредиенты напитка.
Кроме того, термос хорошо подходит для супов. Такую еду легко взять с собой в длительную поездку или поход.
В термос можно налить и еду для первого прикорма ребёнка. Это может быть суп или овощное пюре.