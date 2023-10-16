Какие напитки и жидкую еду можно взять с собой в термосе

Еду или напитки в термосе можно взять с собой на длительную прогулку или в поездку.

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Такой вариант перекуса очень удобен. Например, в термос можно налить горячий шоколад, глинтвейн, сбитень, чай или кофе, а также компот.

Перед употреблением лучше всего будет потрясти термос, чтобы перемешать все ингредиенты напитка.

Кроме того, термос хорошо подходит для супов. Такую еду легко взять с собой в длительную поездку или поход.