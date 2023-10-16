Названы правильные способы хранить и готовить яйца

Лучшее место для хранения яиц в холодильнике — полка посередине, сообщает издание Mirror.

Класть продукт следует ближе к задней стенке и подальше от сильно пахнущих продуктов — скорлупа хорошо впитывает неприятные запахи.

Не стоит складывать яйца в специальные ячейки в двери — там температура непостоянна из-за периодически открывающегося холодильника.

Идеально, если яйца в холодильнике будут храниться в “родной” картонной коробке. Это дает дополнительную защиту хрупким яйцам, а также уверенность в том, что продукт свежий — на упаковке всегда указан срок годности.

Важно сначала использовать яйца с ранним сроком годности, чтобы они не испортились в холодильнике. Если вы не знаете дату производства или срок годности, лучше выкинуть яйца, которые лежат в холодильнике более 30 дней, потому что именно после месяца хранения в прохладном месте бактерии сальмонеллы начинают проникать в белок и желток сквозь яичную скорлупу.

При использовании белка и желтка для готовки дайте яйцам нагреться до комнатной температуры прежде, чем готовить. Скорлупа при резких перепадах температуры может легко лопнуть, а холодный белок плохо взбивается. Но не оставляйте яйца вне холодильника надолго, чтобы продукт не испортился.