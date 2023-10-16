Диетолог объяснила, чем опасен хлеб из рафинированной муки

"Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ", — пояснила Писарева.