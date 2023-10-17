Перечислены продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением

Когда люди начинают готовить, они привыкли мыть продукты перед использованием.

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Эксперты уверены, что не все нужно очищать таким образом.

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Они составили список продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением.

Яйца

Куриные яйца уже имеют тонкую естественную пленку, которая защищает их от бактерий. Если мыть яйца под водой, то можно удалить этот слой, делая продукт более уязвимым для микробов. Лучше просто удалить всю поверхностную грязь, не удаляя естественный защитный слой.

Сырая курица и рыба

Промывание курицы или рыбы под проточной водой увеличивает вероятность заражения бактериями. Они могут распространяться на другие поверхности на кухне, что увеличит риск отравления. Лучше сразу начинать готовку сырой курицы и рыбы, избегая контакта с другими продуктами.

Красное мясо

Промытое красное мясо тоже становится более уязвимым для микробов. Большое количество воды способствует распространению бактерий по его поверхности. Кроме того, влага может поменять текстуру продукта и повлиять на его вкусовые качества. Важно избегать лишней влаги на мясе и хранить его в холодильнике.

Макароны

Макароны содержат большое количество крахмала, которые помогают соусу лучше прилипать к ним. Промывание под водой удаляет этот крахмал и не позволяет гарниру так тесно взаимодействовать с соусом. Эксперты советуют следовать инструкции на упаковке.

Репчатый лук

Этот продукт имеет защитный природный слой. Промывание водой не только не улучшит его состояние, но и увеличит вероятность заражения бактериями. Чтобы избавиться от загрязнений, нужно просто удалить внешние слои кожуры лука.

Грибы

Грибы очень хорошо впитывают влагу, что делает их менее вкусными и меняет общую текстуру. Промывание грибов может также повысить риск попадания вредных веществ из моющих средств. Лучше использовать сухое полотенце для удаления загрязнений, считают эксперты.

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