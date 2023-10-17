Какая крупа полезна для здоровья нервной системы

В пропаренном рисе содержится большое количество витаминов группы B, необходимых для нормального функционирования нервной системы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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«Рис пропаривают для сохранения всей питательной ценности этого продукта. При этом из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества», — сказала эксперт.

По ее словам, при нехватке витаминов группы B у человека могут возникнуть различные неврологические расстройства. Перед приготовлением такого риса врач советует замочить его на ночь в холодной воде, а утром — хорошо промыть крупу, чтобы минимизировать содержание крахмала с высоким гликемическим индексом.

Диетолог также порекомендовала сочетать рис с овощами и зеленью.

«Рис без добавления овощей и зелени, то есть растительных волокон и клетчатки, может снизить перистальтическую функцию кишечника и поддержать запоры, которые характерны, например, для людей пожилого возраста», — заключила Королева.

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк до этого рассказала, что овсянка — это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина.