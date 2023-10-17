Врач назвала кашу, от употребления которой может развиться ожирение

Многие люди считают кашу отличным вариантом для завтрака, однако не все они одинаково полезны. Врач-терапевт Оксана Хамицева в беседе с изданием «Чемпионат» рассказала о самой бесполезной и даже вредной каше для здоровья.

© Чемпионат.com

Речь идёт о манной каше. Она производится из внутреннего слоя зерна пшеницы, поэтому в ней нет клетчатки, она обеднена витаминами и микроэлементами, говорит наш эксперт.

Между тем в ней колоссальное содержание крахмала, глютена и углеводов, у неё самый высокий гликемический индекс. При регулярном употреблении манной каши может развиться ожирение и сахарный диабет.