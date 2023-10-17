Врач назвала кашу, от употребления которой может развиться ожирение

Терапевт Хамицева назвала кашу, от употребления которой может развиться ожирение и диабет
Многие люди считают кашу отличным вариантом для завтрака, однако не все они одинаково полезны. Врач-терапевт Оксана Хамицева в беседе с изданием «Чемпионат» рассказала о самой бесполезной и даже вредной каше для здоровья.
Речь идёт о манной каше. Она производится из внутреннего слоя зерна пшеницы, поэтому в ней нет клетчатки, она обеднена витаминами и микроэлементами, говорит наш эксперт.
Между тем в ней колоссальное содержание крахмала, глютена и углеводов, у неё самый высокий гликемический индекс. При регулярном употреблении манной каши может развиться ожирение и сахарный диабет.
Если говорить о самых полезных кашах, то среди них гречка, овсянка и пшёнка. Лучше всего готовить эти каши на воде.
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