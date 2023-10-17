Врач рассказала, как есть гранат
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что молодой гранат можно употреблять с косточками, поскольку в них содержится полезная для организма грубоволокнистая клетчатка.
Достаточное потребление клетчатки — это профилактика рака кишечника, объяснила она в беседе с газетой «Известия».
Врач напомнила, что клетчатка сорбирует и выводит из организма токсины, тяжёлые металлы, холестерин, нормализует перистальтику.
При этом, по словам Михалёвой, косточки граната можно употреблять в пищу, только если они мягкие, поскольку твёрдые могут поранить слизистую оболочку желудка и кишечника.