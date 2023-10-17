Стал известен самый любимый хлеб у россиян

Белый батон занял первое место в рейтинге самого популярного хлеба у россиян.

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Самым популярным в этом году у россиян оказался белый батон. Это показало исследование СберМаркет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, белый батон заказывают в три раза чаще, чем багет, который занимает второе место в рейтинге предпочтений. Третью и четвертую позиции разделили лаваш и ржаной хлеб. На пятом месте по популярности — бородинский хлеб, который выбирают за узнаваемый и яркий вкус. Аналитики также отметили, что из всех видов быстрее всего набирали популярность багет и чиабатта — в этом году их покупали практически в два раза чаще, чем в 2022 году.

Белый батон лидирует по популярности по всей стране. Но следующие за ним в рейтинге позиции могут меняться в разных регионах. Так, в Москве на втором месте по популярности находится ржаной хлеб. На третьей позиции в столице — багет. А в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону рейтинг меняется: багет стоит на втором месте по предпочтениям покупателей. Третьим в рейтинге Екатеринбурга является бородинский хлеб, а в Ростове-на-Дону это место занимает лаваш.