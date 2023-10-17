Развеяны популярные мифы о картофеле

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала в беседе с Life.ru, что вопреки стереотипам, люди не прибавляют в весе из-за картофеля. Как углеводный продукт картошку опасно есть только при диабете, в остальных случаях она может стать отличным дополнением к рациону.

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По словам эксперта, правильно приготовленный картофель содержит около 80 ккал на 100 грамм. Врач советует съедать картофель в отварном или запеченном виде два-три раза в неделю. Порция должна составлять не более 200 граммов.

Что касается картофельного крахмала, который часто демонизируют, то на самом деле он не вредит организму. Мещерякова отметила, что он, наоборот, является субстратом для микрофлоры кишечника. Крахмал помогает вырабатывать витамины, защищает от кишечных инфекций, а также организм лучше усваивает минералы и активирует ферменты в кишечнике.

Чтобы правильно приготовить картофель, диетолог посоветовала не готовить его при высоких температурах. Иначе из картофеля будет выделяться токсичный компонент акриламид, который нарушает работу печени, почек и является канцерогеном.

Также врач посоветовала не готовить традиционное картофельное пюре на молоке. Лучше варить на воде со сливочным маслом. Все из-за того, что молоко сложно сочетается с другими продуктами и может привести к повышенному газообразованию, дискомфорту кишечника и проблемам со стулом.