Названы составляющие полезной корзины продуктов на неделю

Планирование нужно, чтобы составить правильный рацион питания. Например, стоит продумать меню и список продуктов для него на неделю вперёд.

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Food.ru пишет, что ПП-корзина должна состоять из полезных продуктов. К ним относятся овощи и фрукты, мясо, зерновые, орехи, рыба, птица, яйца, молочные продукты.

При этом 10-35 процентов из всех потребляемых калорий должны составлять белки, 20-35 процентов – жиры, а 45-65 процентов – углеводы.

При средней калорийности в 2000 калорий, около 600 должно приходиться на жиры, которые есть в растительном масле, орехах и авокадо.

Итак, на неделю стоит закупить около трёх килограммов фруктов и овощей, в день их следует съедать по 400 граммов.

300 граммов должно составлять мясо, а 300-450 – рыба. В неделю также стоит съедать 300-450 граммов курицы или индейки, 5-7 яиц.

По 200 граммов в день следует употреблять молочных продуктов или 1,4 килограмма в неделю.