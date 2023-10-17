Как правильно выбирать капусту для заквашивания

Для успешного заквашивания капусту важно предварительно выбирать. Судить о состоянии овоща можно по его кочерыжке, рассказала Общественной Службе Новостей специалист Забайкальского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Ангелина Логунова.

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У позднеспелых кочанов кочерыжка должна быть белая и упругая, без кольцевых или других пятен, а длина пенька не должна превышать 3 см, отметила Логунова.

«Наружные листы, покрывающие кочан, должны быть упругими, восковыми, плотно прилегать друг к другу, – добавила эксперт. – Допускается наличие подсохших царапин и небольших поверхностных повреждений. А вот углубленные сухие пятна округлой формы, черные точки свидетельствуют о начавшейся гнили, такая капуста нередко начинает гнить прямо в рассоле».

Самой оптимальной температурой для заквашивания капусты считается 20 градусов по Цельсию. При более низкой температуре процесс брожения затягивается, в результате выделится меньше молочной кислоты, и капуста будет горчить. При более высокой температуре процесс брожения ускорится, но капуста может испортиться за счет размножения не полезных, а вредных микроорганизмов.

В квашеной капусте большое содержание полезных пробиотиков, витаминов С, Е, А. При отсутствии противопоказаний суточная норма этого продукта составляет 100 граммов.