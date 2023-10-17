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Специалист рассказал, как вырастить дома авокадо из косточки

Агроном Алексей Володихин дал полезные советы, которые помогут без проблем вырастить тропическое дерево прямо на подоконнике.

Специалист рассказал, как вырастить дома авокадо из косточки
© Unsplash

По словам эксперта, всхожесть косточек у авокадо составляет 100%, но при условии, что они собраны из спелых плодов.

Проверить на пригодность к выращиванию фрукт можно при помощи сжатия с двух сторон. Созревшее авокадо должно восстановить свою форму.

Выращивать косточки Алексей Володихин рекомендует в рыхлой почве. При этом важно заглублять их в землю не полностью и тупым концом вниз и не часто поливать. Достаточно увлажнения всего 1 раз в неделю.

Кроме того, будет нелишним положить на дно горшка дренаж высотой 2 см, так как авокадо не любит застоя воды в верхних слоях почвы.

После появления ростка растение необходимо перенести на самый светлый подоконник. Первые плоды, как правило, дерево дает на 3–5-й год, сообщает в своем телеграм-канале агроном.