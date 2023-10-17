Специалист рассказал, как вырастить дома авокадо из косточки

Агроном Алексей Володихин дал полезные советы, которые помогут без проблем вырастить тропическое дерево прямо на подоконнике.

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По словам эксперта, всхожесть косточек у авокадо составляет 100%, но при условии, что они собраны из спелых плодов.

Проверить на пригодность к выращиванию фрукт можно при помощи сжатия с двух сторон. Созревшее авокадо должно восстановить свою форму.

Выращивать косточки Алексей Володихин рекомендует в рыхлой почве. При этом важно заглублять их в землю не полностью и тупым концом вниз и не часто поливать. Достаточно увлажнения всего 1 раз в неделю.

Кроме того, будет нелишним положить на дно горшка дренаж высотой 2 см, так как авокадо не любит застоя воды в верхних слоях почвы.