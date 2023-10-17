Диетолог назвала главную опасность полуфабрикатов

Полуфабрикатами не стоит питаться на регулярной основе, поскольку они не очень полезны из-за множества добавок, способных вызвать в организме аллергию и даже хронические заболевания, рассказала в беседе NEWS.ru врач-диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, при выборе полуфабрикатов важно обращать внимание на срок годности: чем он меньше, тем натуральнее и полезнее продукт.

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Диетолог также посоветовала изучать состав полуфабриката. При этом она уточнила, что производители указывают первыми те ингредиенты, которых в продукции больше всего.

Если, например, первым в составе указан сахар или какие-нибудь вредные добавки, избыточное количество усилителей вкуса, то сразу становится понятно, что это не очень полезный продукт. Если полуфабрикаты имеют маленький срок годности, это их безусловное преимущество, так как это означает, что в составе находится много натуральной продукции, — указала врач.

Лазуренко также предупредила, что не стоит увлекаться таким питанием каждый день, к полуфабрикатам следует прибегать лишь иногда, когда времени на готовку чего-то полезного нет. Диетолог отметила, что нет ничего лучше и полезнее сваренного куска белкового продукта, например мяса птицы или рыбы, с овощами. А увлечение продукцией с сомнительным составом может навредить здоровью.