Эксперты составили рейтинг самого популярного у россиян хлеба

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» проанализировали выборы покупателей на протяжении девяти месяцев 2023 года и составили рейтинг самых популярных видов хлебобулочной продукции. Первое место заняли батоны, также был популярен ржаной хлеб.

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Аналитики изучили покупки, которые делали россияне через сервис «Пятёрочка Доставка» с января по октябрь текущего года. По данным исследования, с которыми ознакомилась sfera.fm, выше всего был спрос на обыкновенный батон, а ниже всего — на чиабатту и ржано-пшеничный хлеб.

Так, по всей стране было съедено более 2,5 тыс тонн батонов. Ржаной хлеб, занявший второе место в рейтинге, уступает почти в два раза — всего 1,4 тыс тонн. Замыкают топ-пять самых популярных разновидностей хлеба тостовый хлеб, лаваш и хлеб с разными видами добавок.

Больше всего хлеба заказывали жители Москвы, говорится в сообщении — всего 1,5 тыс тонн. Немного меньше заказали в Подмосковье — 1,3 тыс тонн, и всего 800 тонн заказали в Петербурге. Зерновой хлеб пользовался максимальной популярностью в Краснодарском крае, где его покупали в два с половиной раза чаще, чем в Санкт-Петербурге. Большинство покупок ржаного хлеба совершили в ЦФО, при этом в Москве заказали в пять раз больше хлеба этой разновидности, чем в Санкт-Петербурге.