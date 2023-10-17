Тыквенный салат с рыбой, который сведет с ума ваших гостей

Вкусное и оригинальное блюдо, с которым справится даже новичок у плиты.

© WomanHit.ru

За окном все холоднее, хочется почаще собираться с друзьями на теплой кухне за вкусным ужином. Если у вас уже закончилась фантазия и ваших гостей уже ничем не удивить, попробуйте приготовить вкуснейший салат с рыбой и главным осенним овощем — тыквой. Рассказываем, как приготовить это блюдо всего за полчаса.

Что нам понадобится:

- Горбуша (филе) — 200 г.

- Тыква — 400 г.

- Перец болг. — 2 шт.

- Репчатый лук — 1 шт.

- Кукуруза — 100 г.

- Помидоры черри — 5 шт.

- Орехи кедр. — 50 г.

- Кунжут — 20 г.

- Масло оливк. — 3 ст.л. для запекания и столько же для заправки

- Мед — 1 ст.л.

- Белое вино — 1 ст.л.

- Зелень по вкусу.

Как готовим:

Для начала мы промываем тыкву и тщательно очищаем, удаляем все семена с сердцевиной. Далее нарезаем на брусочки среднего размера. Напомним — кожуру тоже необходимо снять. Моем перец, удаляем семена и затем нарезаем соломкой. Можете взять разноцветные перцы для пущей красоты блюда. Нарезаем лук так же — соломкой. Затем необходимо смазать противень маслом и выложить на него все нарезанные овощи. Сверху посыпаем кукурузой. Накрываем противень с овощами фольгой. В разогретую до 180 градусов духовку помещаем наш противень примерно на 10 минут. Не убавляя жар, снимаем фольгу и оставляем овощи в духовке, пока сверху не появится румяная корочка.