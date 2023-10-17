Тыквенный салат с рыбой, который сведет с ума ваших гостей — готовим за полчаса
Вкусное и оригинальное блюдо, с которым справится даже новичок у плиты.
За окном все холоднее, хочется почаще собираться с друзьями на теплой кухне за вкусным ужином. Если у вас уже закончилась фантазия и ваших гостей уже ничем не удивить, попробуйте приготовить вкуснейший салат с рыбой и главным осенним овощем — тыквой. Рассказываем, как приготовить это блюдо всего за полчаса.
Что нам понадобится:
- Горбуша (филе) — 200 г.
- Тыква — 400 г.
- Перец болг. — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Кукуруза — 100 г.
- Помидоры черри — 5 шт.
- Орехи кедр. — 50 г.
- Кунжут — 20 г.
- Масло оливк. — 3 ст.л. для запекания и столько же для заправки
- Мед — 1 ст.л.
- Белое вино — 1 ст.л.
- Зелень по вкусу.
Как готовим:
Для начала мы промываем тыкву и тщательно очищаем, удаляем все семена с сердцевиной. Далее нарезаем на брусочки среднего размера. Напомним — кожуру тоже необходимо снять. Моем перец, удаляем семена и затем нарезаем соломкой. Можете взять разноцветные перцы для пущей красоты блюда. Нарезаем лук так же — соломкой. Затем необходимо смазать противень маслом и выложить на него все нарезанные овощи. Сверху посыпаем кукурузой. Накрываем противень с овощами фольгой. В разогретую до 180 градусов духовку помещаем наш противень примерно на 10 минут. Не убавляя жар, снимаем фольгу и оставляем овощи в духовке, пока сверху не появится румяная корочка.
Пока овощи доходят, чистим горбушу, удаляем косточки и разбираем на небольшие кусочки. Достаем овощи и выкладываем в салатницу. Поверх овощей — кусочки горбуши. Украшаем половинками черри, добавляем для красоты орехи и зелень, не перемешивая. Поливаем заправкой из меда и оливкового масла.