Лук отлично дополняет многие блюда и придает им особый вкус, однако его потребление может негативно отразиться на самочувствии. Как именно, изданию She finds рассказала диетолог Крутика Нанавати.

По словам специалиста, лук содержит высокую концентрацию соединений под названием фруктаны, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Употребление слишком большого количества лука приводит к увеличению количества вырабатываемого газа и, как следствие, вздутию живота.

От этого ингредиента в особенности стоит отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, резюмировала диетолог.