Эксперт назвала самый полезный рецепт квашеной капуста

Старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о самом полезном способе приготовления квашеной капусты.

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По ее словам, наилучшим вариантом будет нашинковать капусту поздних сортов, добавить морковь и сложить в стеклянную или деревянную посуду. Затем следует добавить соль, это уже запустит процесс брожения, отметила Лялина.

Перемешивать капусту нужно только деревянной ложкой палочкой. Так удастся не нарушить процесс ферментации. Чтобы капуста была хрустящей и не скисла, ее следует хранить в холоде и стараться минимизировать ее контакт с кислородом, передает слова эксперта Life.

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