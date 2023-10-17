Диетолог рассказала о фруктах, которые помогут быстро похудеть

Фрукты – это не просто популярные лакомства, но ещё природные лекарства.

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Причём среди них такие, которые помогут быстро, а главное без вреда для здоровья сбросить лишние килограммы.

Речь идёт о яблоках, гранатах и киви. По словам американского врача-диетолога Шери Бергер, благодаря своим питательным веществам эти фрукты поддерживают пищеварение и облегчают вздутие живота, передаёт издание ЗОЖ.news.

«Яблоки богаты пектином с растворимыми волокнами, который легко впитывает воду и образует густой гель, обеспечивающий бесперебойную работу пищеварительной системы и наполнение желудка, – пояснил специалист. – Это помогает ощутить сытость и свести к минимуму потребление лишней пищи, что ведёт к похудению».

Гранаты, как отметил диетолог, считаются отличными антиоксидантами, которые необходимы для зажигания и отеков.

«Один гранат содержит около 11 грамм клетчатки, которая обеспечивает пищеварение (пребиотиками) здоровые кишечные бактерии (пробиотики)», – подчеркнула Бергер.

Киви, по её словам, также очень полезный фрукт для похудения. Так, клетчатка, содержащаяся в этом фрукте, имеет больше воды, чем другие виды клетчатки, что является лучшим способом быстрого пищеварения и контроля веса.