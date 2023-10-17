Выявлены 8 продуктов, которые вызывают вздутие живота
С этим ощущением сталкивался почти каждый: живот надувается, как воздушный шар, и никак не хочет сдуваться. Вроде бы ничего опасного в таком состоянии нет, но это только так кажется.
Чаще всего причины кроются в неправильном рационе, а значит, его нужно корректировать. Рассказываем как.
Какие продукты вызывают вздутие живота
Как рассказали в Роскачестве, со вздутием живота сталкиваются многие люди — это распространённое явление. Оно может возникать из-за проблем с ЖКТ, переедания, гормонального сбоя, скопления большого количества воды в организме и других причин. Чаще всего проблема кроется в вашем рационе.
Вот список продуктов, которые провоцируют вздутие:
- овощи и бобовые (фасоль, чечевица, спаржа, капуста (брокколи, брюссельская, белокочанная) и лук);
- фруктоза, то есть натуральный сахар (он есть во всех сладких фруктах, овощах и мёде);
- лактоза (тоже натуральный сахар, но только в составе молока);
- растворимая клетчатка (овсяные отруби, горох, фрукты).
- крахмалосодержащие продукты (картошка, кукуруза, макароны);
- сорбит (есть в сливах, яблоках, черешне, сухофруктах и морских водорослях);
- цельные злаки (коричневый рис, овсянка и цельная пшеница);
- сухофрукты.
То есть очень много какие полезные продукты могут вызвать вздутие. Но это не значит, что стоит от них отказываться, уточнили в Роскачестве.
Как избавиться от вздутия
Если вы заметили, что вздутие у вас вызывает какая-то полезная еда (например, овощи или цельные злаки), то стоит сократить её употребление. Когда баланс в животе вернётся, то потихоньку возвращайте эти продукты в своё меню и постепенно увеличивайте дозировку в течение нескольких недель. Это позволит пищеварительной системе адаптироваться к этим блюдам.