$97.35+0.06102.75+0.23

Выявлены 8 продуктов, которые вызывают вздутие живота

С этим ощущением сталкивался почти каждый: живот надувается, как воздушный шар, и никак не хочет сдуваться. Вроде бы ничего опасного в таком состоянии нет, но это только так кажется.

8 продуктов, которые вызывают вздутие живота
© Секрет Фирмы

Чаще всего причины кроются в неправильном рационе, а значит, его нужно корректировать. Рассказываем как.

Какие продукты вызывают вздутие живота

Как рассказали в Роскачестве, со вздутием живота сталкиваются многие люди — это распространённое явление. Оно может возникать из-за проблем с ЖКТ, переедания, гормонального сбоя, скопления большого количества воды в организме и других причин. Чаще всего проблема кроется в вашем рационе.

Вот список продуктов, которые провоцируют вздутие:

  • овощи и бобовые (фасоль, чечевица, спаржа, капуста (брокколи, брюссельская, белокочанная) и лук);
  • фруктоза, то есть натуральный сахар (он есть во всех сладких фруктах, овощах и мёде);
  • лактоза (тоже натуральный сахар, но только в составе молока);
  • растворимая клетчатка (овсяные отруби, горох, фрукты).
  • крахмалосодержащие продукты (картошка, кукуруза, макароны);
  • сорбит (есть в сливах, яблоках, черешне, сухофруктах и морских водорослях);
  • цельные злаки (коричневый рис, овсянка и цельная пшеница);
  • сухофрукты.

То есть очень много какие полезные продукты могут вызвать вздутие. Но это не значит, что стоит от них отказываться, уточнили в Роскачестве.

Как избавиться от вздутия

Если вы заметили, что вздутие у вас вызывает какая-то полезная еда (например, овощи или цельные злаки), то стоит сократить её употребление. Когда баланс в животе вернётся, то потихоньку возвращайте эти продукты в своё меню и постепенно увеличивайте дозировку в течение нескольких недель. Это позволит пищеварительной системе адаптироваться к этим блюдам.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости