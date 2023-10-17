8 продуктов, которые вызывают вздутие живота

С этим ощущением сталкивался почти каждый: живот надувается, как воздушный шар, и никак не хочет сдуваться. Вроде бы ничего опасного в таком состоянии нет, но это только так кажется.

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Чаще всего причины кроются в неправильном рационе, а значит, его нужно корректировать. Рассказываем как.

Какие продукты вызывают вздутие живота

Как рассказали в Роскачестве, со вздутием живота сталкиваются многие люди — это распространённое явление. Оно может возникать из-за проблем с ЖКТ, переедания, гормонального сбоя, скопления большого количества воды в организме и других причин. Чаще всего проблема кроется в вашем рационе.

Вот список продуктов, которые провоцируют вздутие:

овощи и бобовые (фасоль, чечевица, спаржа, капуста (брокколи, брюссельская, белокочанная) и лук);

фруктоза, то есть натуральный сахар (он есть во всех сладких фруктах, овощах и мёде);

лактоза (тоже натуральный сахар, но только в составе молока);

растворимая клетчатка (овсяные отруби, горох, фрукты).

крахмалосодержащие продукты (картошка, кукуруза, макароны);

сорбит (есть в сливах, яблоках, черешне, сухофруктах и морских водорослях);

цельные злаки (коричневый рис, овсянка и цельная пшеница);

сухофрукты.

То есть очень много какие полезные продукты могут вызвать вздутие. Но это не значит, что стоит от них отказываться, уточнили в Роскачестве.

Как избавиться от вздутия