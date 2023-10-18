Эксперты рассказали о пользе хурмы

Хурма каждую осень помогает запастись необходимыми витаминами и микроэлементами перед зимой.

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Существует около 300 сортов хурмы, но большинству россиян знакомы лишь несколько из них. Но все они приносят огромную пользу организму, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

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Хурма богата бета-каротином, который сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению, а также йодом, нормализующим работу щитовидной железы. В ней также есть железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин.

Столь богатый состав способствует повышению уровня гемоглобина, поддерживает водно-солевой баланс, улучшая работу печени и почек, укрепляет нервную систему, нормализует показатели кровяного давления и пищеварение.

Один из самых популярных сортов хурмы в нашей стране – "королек". Это круглая оранжевая ягода с сочной мякотью шоколадного цвета внутри.

Мандаринная хурма по форме похожа на мандарин, только крупнее. Сорт без косточек, мякоть – очень нежная и сладкая.

Гораздо больше королька и мандаринной хурмы – "бычье сердце". Этот сорт также чуть тверже предыдущих сортов даже в зрелом состоянии.

Один из самых дорогих сортов – "шарон". Он выведен израильскими селекционерами, которые скрестили хурму с яблоком. Мякоть твердая, вкус и аромат – сладкие.

При выборе обратите внимание на чашелистик хурмы. У вкусного плода листочки должны быть подсохшими, сама хурма – яркой и насыщенной. Бледная хурма, как правило, недоспелая.

Хранить хурму лучше при температуре около 0° и при высокой влажности воздуха – так она сохранит свои свойства до двух-трех месяцев. Но, несмотря на всю пользу ягоды, есть ее можно не всем.

Хурма содержит довольно много природных сахаров, поэтому ее употребление не рекомендуется при сахарном диабете, проблемах с поджелудочной железой и обострении панкреатита.