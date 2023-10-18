Эксперт рассказала, чем опасен для здоровья кофе с собой
Практически в любом городе найдется кофейня, где можно выпить ароматный зерновой напиток из красивой посуды. Но еще больше мест, которые предлагают захватить его с собой, как правило, в бумажном стаканчике. Какие угрозы может таить кофе навынос, АиФ рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. «В стаканах бумажных полиэтилен может использоваться для выстилки внутренней поверхности, чтобы бумага не промокала, а кофе не проливался. Выходит, что внешне стаканчик экологичный — бумажный, а внутри все равно содержит пластик. Он сначала попадает в напиток, а затем — в организм человека».
Эксперт предупредила, что накопление микропластинка в организме чревато нарушением обмена веществ, патологиями органов ЖКТ, набором лишнего веса, повышенным риском развития сахарного диабета. А отдельные виды пластика могут быть губительны для эндокринной системы. Не следует игнорировать и количество сахара в напитке, особенно если вы предпочитаете добавлять в него сиропы, маршмеллоу и печенья. И наконец, спикер уверена: кофе может приносить пользу, но только не на голодный желудок. Кофе натощак — прямой путь к гастриту или язве, особенно если это ежедневный ритуал.