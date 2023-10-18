Эксперт рассказала, чем опасен для здоровья кофе с собой

Практически в любом городе найдется кофейня, где можно выпить ароматный зерновой напиток из красивой посуды. Но еще больше мест, которые предлагают захватить его с собой, как правило, в бумажном стаканчике. Какие угрозы может таить кофе навынос, АиФ рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. «В стаканах бумажных полиэтилен может использоваться для выстилки внутренней поверхности, чтобы бумага не промокала, а кофе не проливался. Выходит, что внешне стаканчик экологичный — бумажный, а внутри все равно содержит пластик. Он сначала попадает в напиток, а затем — в организм человека».