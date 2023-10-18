Что добавить в чай осенью для укрепления иммунитета

Конечно, в осенний период идеально запастись средствами, которые вам подобрал ваш терапевт, опираясь на результаты ежегодного чекапа. А можно просто пить чай и продержаться без простуд и даже ковида до самой весны.

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Как такое возможно? Все очень просто, мы подскажем, какие добавки в чай окажут мощную поддержку иммунитету.

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Черная смородина

Вкусное и полезное средство, причем максимально натуральное. В ягодах смородины содержится огромное количество витамина С, а он не даст пройти ни гриппу, ни другим заболеваниям, которые бьют по вашему организму и планам в целом. Готовить смородиновый чай очень просто — завариваем обычный напиток из черных листьев, ждем примерно 5 минут, охлаждаем. Далее добавляем в чай варенье из черной смородины, можно дополнить напиток несколькими ложками минеральной воды.

Клюква с апельсином

Необходимая ягода в каждом доме с наступлением осени. Все мы помним клюквенные напитки из детства, которые готовила мама, пока мы пытались сбить температуру. Натуральный морс из этой ягоды обладает мощным противомикробным эффектом, а потому использовать клюкву для профилактики простудных заболеваний вы можете круглый год. Завариваем черный или зеленый чай, добавляем в него сок клюквы, который вы предварительно отжали, для вкуса можно немного разбавить напиток апельсиновым фрешем, чтобы получить витаминную бомбу.

Хвойный чай

Полезный, пусть и специфический напиток. Помимо того, что он помогает бороться с инфекцией, вы можете заметить anti-age эффект уже через месяц постоянного употребления такого чая. Нам нужно промыть стакан хвои, измельчить ее и залить несколькими стаканами кипятка. Затем добавляем чайную ложку меда и немного сока лимона. Перемешиваем и добавляем в теплый чай.

Облепиховый чай