В чем польза манго для иммунитета

Манго содержит витамин C, бета-каротин и клетчатку, что полезно для иммунитета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Плод имеет ярко-желтый цвет из-за наличия в нем бета-каротина, который является предшественником витамина A.
"Бета-каротин необходим для сумеречного зрения, эластичности и обновления тканей, кожи и слизистых, а также для нормальной работы иммунной системы", – отметила специалист.
Фрукт также считается хорошим источником витамина C.
"Он необходим для укрепления сосудов, иммунной системы. Без витамина C не усваивается железо", – говорит диетолог.
Имеющиеся в манго пищевые волокна помогают поддержать нормальную работу пищеварительной системы и, как результат, сопротивляемость организма к вирусам.
"Клетчатка нужна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, для поддержания микробиома. Если наши бактерии хорошо размножаются и чувствуют себя комфортно, у них достаточно еды, соответственно, они спокойно подавляют патогены и дают адекватные команды для иммунной системы. Наш иммунитет в основном находится в кишечнике", – пояснила Соломатина.