В чем польза манго для иммунитета

"Клетчатка нужна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, для поддержания микробиома. Если наши бактерии хорошо размножаются и чувствуют себя комфортно, у них достаточно еды, соответственно, они спокойно подавляют патогены и дают адекватные команды для иммунной системы. Наш иммунитет в основном находится в кишечнике", – пояснила Соломатина.