Чем кукурузный крахмал отличается от картофельного
Крахмал полезен для организма человека, поскольку улучшает обмен веществ, выводит излишки воды и снижает риск язвенных образований. Существуют различные крахмалы, однако не все они взаимозаменяемы, пишет Общественная Служба Новостей.
Так, картофельный крахмал содержит глютен, а значит, не подходит для людей с целиакией – непереносимостью клейковины.
Кукурузный крахмал не рекомендуют заменять картофельным. С кукурузным крахмалом получаются более нежные текстуры блюда, так как картофельный крахмал плотнее. Кукурузный не содержит глютена и не повредит людям, страдающим целиакией.
Регулярное употребление картофельного крахмала в пищу стабилизирует уровень холестерина в крови. Калий способствует выведению жидкости из организма, рибофлавин нормализует обмен веществ в организме.
Список полезных свойств кукурузного крахмала для здоровья оказывается более длинным. Он поставляет важные для организма углеводы. Употребление кукурузного крахмала очищает организм от шлаков и токсинов, предотвращает преждевременное старение, увеличивает мышечную массу, помогает при расстройствах желудка.