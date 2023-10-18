Чем кукурузный крахмал отличается от картофельного

Крахмал полезен для организма человека, поскольку улучшает обмен веществ, выводит излишки воды и снижает риск язвенных образований. Существуют различные крахмалы, однако не все они взаимозаменяемы, пишет Общественная Служба Новостей.

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Так, картофельный крахмал содержит глютен, а значит, не подходит для людей с целиакией – непереносимостью клейковины.

Кукурузный крахмал не рекомендуют заменять картофельным. С кукурузным крахмалом получаются более нежные текстуры блюда, так как картофельный крахмал плотнее. Кукурузный не содержит глютена и не повредит людям, страдающим целиакией.

Регулярное употребление картофельного крахмала в пищу стабилизирует уровень холестерина в крови. Калий способствует выведению жидкости из организма, рибофлавин нормализует обмен веществ в организме.