Специалист Суренян: овощи и фрукты нужно включить в рацион для борьбы с акне

Универсальной диеты для лечения акне не существует, но включение в рацион ряда продуктов может положительно отразиться на здоровье кожи. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян. Так, по его словам, прежде всего речь идет о фруктах, овощах, особенно цитрусовых, зелени, ягодах и моркови, которые помогут защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Цельные злаки, например, коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб, - уменьшат воспаления и будут регулировать выработку гормонов, продолжил эксперт. Помимо этого, в рацион стоит включать белок - курицу, рыбу и тофу, и здоровые жиры - авокадо, орехи и оливковое масло. Суренян отметил, что для борьбы с акне также стоит избегать некоторых продуктов, которые могут усугубить проблему. В частности, обработанные продукты, напитки с высоким содержанием сахара и молочные продукты с высоким содержанием жира. Накануне эксперты рассказали, что основной причиной возникновения прыщей на лице является избыток кожного сала, которое закупоривает кожные поры.