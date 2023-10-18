Диетолог назвала четыре продукта, потребление которых стоит сократить

Существуют продукты, которые считаются полезными. Из-за этого предполагается, что чем больше их в рационе, тем лучше.

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Однако, по словам диетолога Саманты Гринер, даже за потреблением полезной пищи стоит следить. Особенно с учетом того, что далеко не всегда она на самом деле положительно сказываются на организме.

Диетолог перечислила четыре продукта, которыми не стоит злоупотреблять. В рейтинг вошли фруктовые йогурты, соки и варенье, которые, как правило, содержат больше сахара и калорий, нежели питательных микроэлементов.

На четвертой позиции расположились оливки. В их состав входят не только витамины группы В, Е и жирные кислоты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и соль, причем в больших количествах. Она задерживает жидкость в организме, что негативно отражается на работе его органов.