Как сохранить арбуз до Нового года: 5 способов хранения в домашних условиях

К Новому году всегда хочется приготовить что-то особенное, чтобы порадовать себя и близких, создать атмосферу праздника и даже волшебства. Таким неожиданным угощением и приятным сюрпризом для всех станет арбуз. Для этого нужно лишь выбрать подходящий способ сохранить арбуз до Нового года.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать арбуз и что нужно сделать, чтобы он сохранился до Нового года.

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Как правильно выбрать арбуз для длительного хранения

Чтобы арбуз действительно дожил до Нового года, к его выбору нужно подойти особенно тщательно.

Идеальное время для покупки арбуза – осень, когда созревают позднеспелые сорта с более плотной коркой.

Не стремитесь выбрать самый большой арбуз, лучше всего хранятся экземпляры среднего размера весом 5-6 килограммов.

Лучше, если арбуз будет немного недозрелым. Чтобы в этом убедиться, щелкните по нему пальцем, звук должен получиться звонким.

Придирчиво осмотрите арбуз со всех сторон, на нем не должно быть даже намека на повреждения – ни вмятин, ни царапин, ничего.

Способы хранения арбуза

Кладовая. Чаще всего это единственное помещение, в котором нет окон и батарей в квартире. Арбуз можно подвесить в авоське к потолку или положить в ящик, дно которого будет засыпано чистым сухим песком или опилками. Важно, чтобы арбуз не лежал на твердой поверхности, иначе бочок, на котором он лежит, начнет подгнивать. Закрытая лоджия. Неутепленный балкон вряд ли подойдет, а вот застекленная лоджия вполне. Если выбираете этот вариант, следите за погодой. Температура на лоджии не должна опускаться ниже двух градусов тепла, иначе арбуз замерзнет и в лучшем случае потеряет свои вкусовые качества, а в худшем – испортится. При похолодании заносите арбуз внутрь, но держите подальше от отопительных приборов., Погреб. Идеальный вариант для тех, у кого есть дом или гараж с погребом. Температура в погребе всегда держится на уровне 2-5 градусов по Цельсию. Но и здесь арбуз лучше подвесить или положить на подушку из песка, опилок или соломы.

Чтобы продлить срок хранения, арбуз можно натереть пищевым пчелиным воском или же обмазать глиной со всех сторон. Для этого воск нужно расплавить и полить им арбуз, а глину смешать с водой до консистенции сметаны, затем нанести массу на арбуз и дать ей застыть.

Но в любом случае периодически нужно проверять, как себя чувствует арбуз, чтобы не пропустить тот момент, если он начнет портиться раньше срока.

Еще один важный момент – перед тем, как убрать арбуз на хранение, его не нужно мыть, сделать это можно непосредственно перед употреблением.

Как правильно заморозить арбуз

Если нет возможности сохранить арбуз целиком, его можно заморозить.

Подготовьте арбуз, удалив кожуру и семена. Вы можете нарезать его на кусочки или использовать специальную ложку для вырезания шариков. Равномерно распределите арбуз на противне, покрытом пищевой пленкой или пергаментной бумагой. Убедитесь, что кусочки не соприкасаются друг с другом. Поставьте противень с арбузом в морозильную камеру на несколько часов, пока кусочки полностью не заморозятся. После замораживания переложите кусочки арбуза в пакеты или контейнеры, плотно закройте и поместите обратно в морозилку.

Замороженный арбуз можно хранить в морозильнике до 6 месяцев. Перед употреблением разморозите его в холодильнике или при комнатной температуре.

Конечно, после размораживания он потеряет внешний вид и перестанет хрустеть, но его можно использовать для приготовления различных блюд.

Из замороженного арбуза можно приготовить освежающий арбузный лимонад, арбузные леденцы или арбузный сорбет. Также можно использовать замороженный арбуз в коктейлях или смузи.

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Рецепт арбузного сорбета

Ингредиенты:

500 граммов замороженного арбуза (без косточек)

100 граммов сахара

2 столовые ложки свежего сока лимона

Приготовление:

Положите замороженные кусочки арбуза в блендер. Добавьте сахар и свежий сок лимона. Включите блендер и перемешивайте, пока не получится масса без крупных кусочков. Если масса получилась слишком плотной, добавьте немного воды или сока арбуза, чтобы разбавить ее до желаемой консистенции. Перелейте смесь в контейнер и закройте его крышкой. Поставьте контейнер в морозилку на 4-6 часов, чтобы сорбет полностью заморозился. Перед подачей достаньте сорбет из морозильника и дайте ему немного размягчиться при комнатной температуре. Подавайте арбузный сорбет в стаканчиках или рожках для мороженого. Можно украсить его свежими ягодами или мятой.

Как правильно приготовить маринованный арбуз

Маринование – это еще один способ сохранить арбуз. Вот один из вариантов.

Подготовьте арбуз, удалив кожуру и семена. Нарежьте его на кусочки. Подготовьте маринад. Для этого на литр воды возьмите одну столовую ложку соли, две столовые ложки сахара и чайную ложку столового уксуса (именно уксуса, ни в коем случае не эссенции!). Положите кусочки арбуза в простерилизованные банки. Для этого банки нужно перевернуть на решетку горлышком вниз и поставить в разогретую до 100-120 градусов духовку на 10-20 минут. После этого духовку нужно выключить и приоткрыть, дать немного остыть и после этого осторожно доставать банки. Если это сделать сразу, они могут лопнуть из-за контраста температур. Залейте арбуз приготовленным раствором. Убедитесь, что все кусочки полностью скрылись под водой. Закройте крышками. Поставьте банки с арбузом в холодильник. Полностью готов арбуз будет через месяц, можно есть сразу после этого или дождаться Нового года.