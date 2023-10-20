Как сварить ароматные и вкусные пельмени

Сколько варить пельмени по времени? Пожалуй, это самый популярный вопрос, связанный с этим блюдом. Отвечаем на него, а также рассказываем, как варить пельмени, чтобы они получились сочными и ароматными. Готовим на плите и в мультиварке.

Сколько варить пельмени после всплытия и что добавить в бульон

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Если коротко отвечать на вопрос, сколько варить пельмени, то в общей сложности на их приготовление уйдет 15 минут. Варятся они 7–10 минут с момента закипания, то есть 5–7 минут после всплытия.

Но чтобы блюдо получилось действительно вкусным, знать лишь время приготовления мало. Рассказываем, как правильно варить пельмени, чтобы и бульон получился наваристым, и сами пельмени сохранили аромат и насыщенный вкус.

Бульон — важная составляющая блюда. Именно от него по большей части зависит, получится ли кушанье ароматным или будет пресным, так как просто подсоленная вода не дает раскрыться вкусу замешанных в фарш приправ. Варианты бульона:

с репчатым луком и лавровым листом;

с чесноком и лавровым листом;

с бульонным кубиком;

бульон, сваренный на куриных косточках;

готовый куриный или мясной бульон.

Для обогащения вкуса и аромата предварительно можно обжарить сырой репчатый лук, морковь, стебли укропа, петрушки, а затем добавить их в бульон. По желанию в воду можно добавить перец горошком и пряные специи. С ароматным бульоном любые пельмени, будь то домашние или магазинные, приобретут насыщенный вкус. Кроме того, каждый раз варианты бульона можно делать разными, тогда и блюдо не надоест.

Как варить пельмени в кастрюле

Рассказываем, как варить замороженные пельмени в кастрюле. Если любите пельмени с наваристым бульоном, то пропорции рассчитывать нужно 1:3, то есть на 500 г пельменей берите 1,5 л воды. Если едите без бульона, можно налить 4 части воды, то есть на 500 г замороженных пельменей 2 л воды. Размораживать их, конечно, не нужно.

Перед тем как варить пельмени в кастрюле, нужно определиться и с порцией. Считается, что одна средняя порция этого блюда для взрослого человека — 15–20 шт. пельменей. Но все индивидуально, зависит от вкусов и аппетита каждого человека. Кроме того, размер пельменей тоже может быть разным.

Приступаем к варке. В закипающую воду добавляем специи, лавровый лист, репчатый лук (если готовите с ним). Затем в кипящий бульон помещаем пельмени. Не забываем аккуратно мешать, чтобы они не прилипали ко дну. Ждем, когда вода снова закипит вместе с пельменями. Можно в бульон положить 2–3 стебля зеленого лука и/или столовую ложку растительного масла, так пельмени не слипнутся. Сколько варить пельмени после закипания? Как только бульон снова закипел, убавляем огонь и варим пельмени на среднем огне 5–7 минут.

После этого блюдо готово, можно подавать к столу с бульоном или без, с любимыми соусами и/или сливочным маслом.

Как варить пельмени в мультиварке

Рассказываем, как варить пельмени в воде в мультиварке. Процесс схож с приготовлением пельменей на плите, но чуть иная последовательность. Сначала на дно чаши кладем соль, лавровый лист, специи. Заливаем 1,5–2 л кипятка (из расчета на 500 г пельменей) и включаем режим «Варка/Суп/Мультиповар». В кипящую воду закладываем пельмени, мешаем до закипания. После закипания накрыть крышкой и поставить таймер на 7 минут. После сигнала пельмени готовы.

налить 1 л горячей воды в чашу мультиварки;

сито смазать маслом;

уложить один слой пельменей, но не тесно друг к другу;

на пельмени посыпать соль, специи;

в воду можно кинуть лавровые листы и перец горошком, ароматом которых пропитается блюдо;

закрыть крышку, выставить режим «На пару».

После звука сигнала пельмени готовы. В мультиварке можно приготовить пельмени и на пару. Рассказываем, как и сколько нужно варить пельмени на пару:

Нужно ли варить пельмени после всплытия

Есть мнение, что пельмени готовы, когда всплыли на поверхность. Это не совсем так. Начинка пельменей содержит воду, которая тоже вскипает в процессе варки, образуя пар внутри теста. Пельмени раздуваются и всплывают на поверхность воды в кастрюле. То есть когда пельмени всплыли, начался полноценный процесс варки фарша внутри пельменей. Поэтому нужно варить пельмени после всплытия в течение 2–3 минут, если пельмени крупные, то 3–5 минут (больше не нужно, иначе тесто разварится).

Дадим еще несколько дополнительных советов: