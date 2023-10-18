Эксперт рассказал, какой продукт поможет уснуть и улучшит качество сна

Плохой сон влияет на самочувствие и работоспособность. Сомнолог Макс Кирстен рассказал изданию Mirror, что рекомендуется есть для улучшения качества сна.

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По словам специалиста, употребление ананасов или свежевыжатого сока из них перед сном повышает уровень мелатонина в мозге на 266%. Триптофан, присутствующий в ананасе, естественным образом повышает уровень мелатонина и серотонина, вызывая ощущение успокоения и расслабления.

Высокое содержание воды в продукте также положительно сказывается на работе органов и улучшает качество сна, уверяет эксперт. Кроме того, ананас обладает противовоспалительными свойствами.

"Ананас содержит фермент бромелайн, известный своими противовоспалительными свойствами. Если дискомфорт или боль из-за воспаления мешают вам спать, то бромелайн положительно скажется на вашем самочувствии".