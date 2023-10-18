Как питаться в период менопаузы

18 октября во всем мире отмечается День менопаузы – день, призванный повысить осведомленность женщин о непростом периоде угасания репродуктивной функции. В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию женщин в этот непростой период.

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Марина Савкина отметила, что период перименопаузы – переходный этап, когда происходит угасание репродуктивных функций, может продолжаться не один год - изменения в организме женщины происходят постепенно. У женщины снижается выработка эстрогенов, происходит нарушение менструального цикла, появляются проблемы со сном, приливы и головные боли.

Стабилизировать ситуацию поможет консультация со специалистом и поддерживающая терапия. Кроме того, в это время важно выстроить сбалансированное и правильное питание, регулярно заниматься спортом и практиковать техники расслабления.

Эксперт рекомендует снизить количество употребляемой соли и кофеина, отказаться от курения и алкоголя, исключить из рациона острую пищу.

Кроме того, в период менопаузы женщины часто начинают набирать вес. Чтобы этого избежать специалист рекомендует ограничить употребление сахара и легкоусвояемых углеводов и снизить потребление жиров.