Названы продукты, которые могут вызвать высыпания на коже
Существует много мифов о том, какая еда может вызывать проблемы с кожей. Из-за этого многие люди быстро садятся на диеты, надеясь избавиться от прыщей. Дерматокосметолог Екатерина Константиновская назвала продукты, которые могут спровоцировать появление прыщей, сообщает Лента.ру.
Согласно мнению дерматокосметолога, сладкое действительно может вызывать акне. Люди, страдающие от этого заболевания, часто имеют повышенный уровень глюкозы в крови, что увеличивает риск воспаления и избыточной выработки кожного сала.
Молоко также представляет определенную опасность для людей с проблемной кожей из-за содержащихся в нем казеина и сывороточного белка. Эти компоненты повышают уровень тестостерона, что также приводит к чрезмерной выработке кожного сала. По словам Константиновской, это может вызвать воспаления из-за закупорки протоков и фолликулов.
Однако, если исключить молочные продукты из рациона, проблемы с кожей не исчезнут полностью. Молочные продукты и сладкое являются не причиной, а лишь факторами, способствующими развитию акне. Например, если группу людей без проблем с кожей питать только молочными продуктами, у них не появится прыщей, пояснила эксперт.
Копчености и соленые продукты также не рекомендуются для людей с проблемной кожей. Однако их можно употреблять в разумных количествах, добавила врач.
По словам дерматокосметолога, любые ограничения в питании вызывают стресс, который гораздо чаще спровоцирует появление прыщей, чем неправильное питание. Поэтому ограничения в еде не помогут. Вместо этого Константиновская советует людям, страдающим от акне, придерживаться правильного питания.