Названы продукты, которые могут вызвать высыпания на коже

Существует много мифов о том, какая еда может вызывать проблемы с кожей. Из-за этого многие люди быстро садятся на диеты, надеясь избавиться от прыщей. Дерматокосметолог Екатерина Константиновская назвала продукты, которые могут спровоцировать появление прыщей, сообщает Лента.ру.

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Согласно мнению дерматокосметолога, сладкое действительно может вызывать акне. Люди, страдающие от этого заболевания, часто имеют повышенный уровень глюкозы в крови, что увеличивает риск воспаления и избыточной выработки кожного сала.

Молоко также представляет определенную опасность для людей с проблемной кожей из-за содержащихся в нем казеина и сывороточного белка. Эти компоненты повышают уровень тестостерона, что также приводит к чрезмерной выработке кожного сала. По словам Константиновской, это может вызвать воспаления из-за закупорки протоков и фолликулов.

Однако, если исключить молочные продукты из рациона, проблемы с кожей не исчезнут полностью. Молочные продукты и сладкое являются не причиной, а лишь факторами, способствующими развитию акне. Например, если группу людей без проблем с кожей питать только молочными продуктами, у них не появится прыщей, пояснила эксперт.

Копчености и соленые продукты также не рекомендуются для людей с проблемной кожей. Однако их можно употреблять в разумных количествах, добавила врач.