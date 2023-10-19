6 продуктов, которые помогут избавиться от хандры

В осенние месяцы многие люди страдают сезонным аффективным расстройством, состоянием, когда снижается уровень энергии и ухудшается настроение.

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Диетолог Cambridge Weight Plan Марк Гилберт назвал шесть продуктов, которые помогут бороться с осенней хандрой.

Все дело в составе – эти продукты содержат необходимые для устранения усталости питательные вещества. Среди них магний, креатин и железо.

Итак, справиться с осенней хандрой, по мнению эксперта, могут следующие продукты:

тёмный шоколад;

жирная рыба;

бананы;

красное мясо;

авокадо;

орехи.