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6 продуктов, которые помогут избавиться от хандры

В осенние месяцы многие люди страдают сезонным аффективным расстройством, состоянием, когда снижается уровень энергии и ухудшается настроение.

6 продуктов, которые помогут избавиться от хандры
© Unsplash

Диетолог Cambridge Weight Plan Марк Гилберт назвал шесть продуктов, которые помогут бороться с осенней хандрой.

Все дело в составе – эти продукты содержат необходимые для устранения усталости питательные вещества. Среди них магний, креатин и железо.

Итак, справиться с осенней хандрой, по мнению эксперта, могут следующие продукты:

  • тёмный шоколад;
  • жирная рыба;
  • бананы;
  • красное мясо;
  • авокадо;
  • орехи.

Помимо продуктов избавиться от сезонного аффективного расстройства помогают прогулки на свежем воздухе, горячие напитки, любимое хобби, а также общение с друзьями и близкими.

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