Неожиданные способы применения банановой кожуры
Съев банан, мы машинально выбрасываем его кожуру. Между тем в ней содержатся полезные для организма вещества, отметил эксперт Сергей Малоземов в интервью радио "Спутник".
В кожуре бананов есть два полезных элемента – клетчатка и калий. Клетчатка важна для правильного функционирования нашего кишечника и работы иммунитета, калий – ключевой элемент для сердечно-сосудистой системы, в том числе для снижения давления, – сказал он.
Эксперт объяснил, каким образом можно употребить в пищу банановую шкурку.
Самый простой способ включить банановую кожуру в свой рацион, а вкус у нее специфический, – это добавить небольшое количество в смузи. Если у вас есть привычка готовить смузи из фруктов, ягод, зелени, то вполне возможное полезное баловство – положить туда половинку кожуры банана. Блендер все перемелет, изменения вкуса вы не заметите, а пользы напитку добавите ощутимо. Тут важно не перебарщивать – одного такого смузи в день достаточно. Иначе вашему пищеварению может не поздоровиться, потому что пища с большим количеством клетчатки – слишком грубая и тяжелая для нашего кишечника, – предупредил Сергей Малоземов.
Также банановую кожуру можно использовать при приготовлении мяса в горшочке, продолжил эксперт.
Есть еще поварские хитрости, которые можно практиковать с кожурой банана, но они имеют больше отношения к вкусу, а не к пользе. Например, есть любители положить кожуру банана на дно горшочка, в котором готовят мясо, или прикрыть кожурой курицу или индейку – это мощный источник тропического аромата. Если вы прикрываете продукт при запекании банановой кожурой, это еще и предохраняет его от высыхания и делает продукт нежнее, – добавил Сергей Малоземов.