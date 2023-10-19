Неожиданные способы применения банановой кожуры

Самый простой способ включить банановую кожуру в свой рацион, а вкус у нее специфический, – это добавить небольшое количество в смузи. Если у вас есть привычка готовить смузи из фруктов, ягод, зелени, то вполне возможное полезное баловство – положить туда половинку кожуры банана. Блендер все перемелет, изменения вкуса вы не заметите, а пользы напитку добавите ощутимо. Тут важно не перебарщивать – одного такого смузи в день достаточно. Иначе вашему пищеварению может не поздоровиться, потому что пища с большим количеством клетчатки – слишком грубая и тяжелая для нашего кишечника, – предупредил Сергей Малоземов.