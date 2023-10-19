С медом и хреном: простые рецепты квашеной капусты

Один дополнительный ингредиент превратит соленье во вкуснейший гарнир.

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Нет ничего лучше, чем открыть зимним вечером баночку солений, которые приготовлены вашими же руками. Вы можете быть уверены в качестве такого продукта. Один из самых популярных видов солений — квашеная капуста. Но многие просто боятся ввязываться в процесс засолки, предпочитая покупать уже готовую баночку. Предлагаем рецепт квашеной капусты, с которым вы справитесь, даже если ранее никогда не занимались ничем подобным.

Что нам понадобится:

Капуста белокочанная — 10 кг.



Хрен — 800 г.



Сахар — 100 г.



Соль — 300 г.

Как готовим:

Повара советуют придерживаться двух способов приготовления. Первый: необходимо нашинковать капусту, чем мельче, тем лучше. Далее измельчаем корень хрена на терке, лучше мелкой. Затем переходим к приготовлению рассола. Воду (5 литров) доводим до кипения, добавляем сахар и соль. Нашинкованную капусту смешиваем с хреном: профессионалы советуют не слишком сильно мять нарезку, чтобы в итоге получить хрустящую капусту. Даем рассолу остыть и заливаем капусту. Сверху необходимо организовать гнет. Оставляем на несколько дней при комнатной температуре, далее можно вынести емкость с капустой в прохладное место, но следите, чтобы во время закваски капуста не перемораживалась. Уже на 6—7 день можно раскладывать капусту по тарелочкам на ужин.