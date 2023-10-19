20 продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике

Если иметь обязательный набор продуктов, не придется ломать голову над тем, из чего готовить полноценный обед.

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Как сообщает регуправление Роспотребнадзора, в запасе у каждой семьи обязательно должны быть бобовые, будь то фасоль, бобы, горох или чечевица. Из них можно приготовить супы, котлеты и гарниры, салаты, закуски и начинки для пирогов.

Также желательно в холодильнике хранить небольшой запас яиц. В любом виде они считаются идеальным завтраком и настоящим спасением для тех, кто дорожит каждой минутой времени или только учится готовить.

Еще один обязательный пункт – хранение в запасе круп. Гречку, рис, пшено, булгур, овсяную и ячневую крупы можно хранить до полугода и более. Из них можно приготовить гарниры, каши, супы, тесто и многое другое.