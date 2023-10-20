Как сделать пельмени полезными? Совет диетолога

Большинство россиян очень любят пельмени и схожие с ними блюда, но знают, что они не очень полезны для организма и могут вызывать неприятные ощущения. О том, как сделать пельмени полезными для организма, рассказала диетолог Наталья Круглова.

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По ее словам, сделать пельмени частью здорового рациона вполне возможно, нужно только подавать их на стол по время приема пищи с другими блюдами. Сбалансировать любимый продукт поможет хорошая порция клетчатки.

Специалист предложила вместе с пельменями съедать салат, овощную нарезку, суп или вегетарианские щи. Таким образом можно будет за один прием пищи получить оптимальное для здоровья количество растительных волокон, углеводов и белков.

Круглова уточнила, что для исключения возможности появления тяжести в желудке после такого обеда «зеленой» пищи должно быть не меньше, чем пельменей, а лучше – больше. Тогда жирный продукт из теста и мяса будет проще переварен желудочно-кишечным трактом, сообщает NEWS.ru.